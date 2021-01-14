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محافظات

وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر يزور مستشفى الرمد ببني سويف

الخميس 14/يناير/2021 - 09:40 م
زيارة وفد المنظمة
زيارة وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لمستشفي الرمد
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محمد عبدالحليم

زار وفد  المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف  فرع بني سويف، ، برئاسة الدكتور رمضان محمد محمود حسان رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس الفرع،  مستشفى الرمد بالمحافظة .

 وذلك ضمن مبادرة " نماذج مشرفة" التي أطلقتها المنظمة، وذلك في إطار استكمال خطة الدولة لتيسير كافة الخدمات الجماهيرية لجميع المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية. 

يأتي ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر ، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، 

بحضور الشيخ عصام حسني عبد الحليم الوكيل الشرعي بالإدارة المركزية بمنطقة بني سويف الأزهرية  والأمين العام للفرع، وهالة سيد عبد المقصود منسق ومسؤول علاقات عامة بالمنظمة ومشرف المبادرة، والشيخ محمد رمضان عضو المنظمة. 

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من ناحيته  أعرب الدكتور رمضان حسان رئيس المنظمة العالمية لخريحي الأزهر، عن سعادته بوجود خدمات حيوية  لأبناء بني سويف ومن أهمها المشاركة بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار. 

وأشاد  وفد  المنظمة بما تقدمه مستشفى الرمد لأبناء المحافظة، حيث تقوم بعمل نظارات للاطفال من سن اربعة اشهر. كما يوجد بالمستشفي الجهاز  الوحيد في شمال الصعيد من خلال مشاركة المجتمع المدني والذي يعد من أهم الاجهزة التي يحتاج إليها أبناء بني سويف  .

من جانبها أوضحت الدكتورة هدي رجب احمد عبد التواب مدير المستشفي ، بأن من حسن الطالع أن  دراستها وتخصصها هو علاج أمراض القرنية وجراحات القرنية.

كما أوضحت الدكتورة هدي أن إجراء عمليات زرع القرنية من خلال قرارات نفقة الدولة لاول مرة بالمستشفى في شمال الصعيد.
ولفتت  مدير مستشفى الرمد أنه تم افتتاح عيادات  تخصصية منها عيادة الشبكية لمرضى السكر،عيادة  المياه الزرقاء ،عياداة القرنية ،عيادة الإعاقة البصرية.

واشاد وفد  المنظمة بما هو متبع مع المرضى حيث توفير كافة المستلزمات الوقائية للمواطنين وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات التى تقرها الدولة لحماية المواطنين من احتمالية عدوى فيروس كورونا.
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