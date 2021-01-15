عظام الحيوانات .. مفاجأة بخصوص صناعة الأيس كريم

كشفت مديرية الطب البيطري بالقاهرة عن مفاجأة بخصوص عدد من الصناعات القائمة على المخلفات الناتجة عن ذبح الحيوان في المجازر، والتي لا يباع بعضها بالطرق المباشرة.





وتابعت: "على سبيل المثال يستخدم شعر الخنزير في صناعة فرش الأسنان والحلاقة، ويستخرج من الصوف مادة اللانولين (زيت الصوف المصفى) الذي يستخدم في صناعة المراهم ومواد التجميل، ونحصل على الدهن من الطبقة تحت الجلد والدهن الكلوي ودهن الأمعاء، ويتم فصل الدهون إلى جليسرين وأحماض دهنية، ويستخدم الجلسرين في الصناعات الدوائية ومواد التجميل، أما الأحماض الدهنية فتستخدم في صناعة الصابون والمنظفات".



