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محافظات

عظام الحيوانات .. مفاجأة بخصوص صناعة الأيس كريم

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:00 ص
صناعة الأيس كريم
صناعة الأيس كريم
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عبد العزيز جمال
كشفت مديرية الطب البيطري بالقاهرة عن مفاجأة بخصوص عدد من الصناعات القائمة على المخلفات الناتجة عن ذبح الحيوان في المجازر،  والتي لا يباع بعضها بالطرق المباشرة.

وتابعت: "على سبيل المثال يستخدم شعر الخنزير في صناعة فرش الأسنان والحلاقة، ويستخرج من الصوف مادة اللانولين (زيت الصوف المصفى) الذي يستخدم في صناعة المراهم ومواد التجميل، ونحصل  على  الدهن من الطبقة تحت الجلد والدهن الكلوي ودهن الأمعاء، ويتم فصل الدهون إلى جليسرين وأحماض دهنية، ويستخدم الجلسرين في الصناعات الدوائية ومواد التجميل، أما الأحماض الدهنية فتستخدم في صناعة الصابون والمنظفات".

وأضافت: "الجلود، والقرون، والأظلاف، والشعر، والصوف، والعظام، ومثل تلك المخلفات تدخل في العديد من الصناعات، فالعظام تحتوي على الكولاجين وهي المادة الأساسية في الحصول على الجيلاتين الذي يدخل في صناعة الحلوى والآيس كريم وكبسولات الدواء، وأيضا يستخرج الغراء من الجلود غير الصالحة للدباغة".
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