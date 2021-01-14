المالية: تعظيم الوعى الهدف من سك المشروعات القومية على العملات الجديدة





وأوضح خلال حواره مع "اكستر نيوز"، أن الهدف من هذا الإجراء تعظيم الوعى بالمشروعات القومية الجديدة، وتوثيق لها و للشخصيات التاريخية.





وتابع مستشار وزير المالية قائلا:" السنة الماضية تم سك 8 مشروعات على العملات المتداولة، منهم العاصمة الإدارية ومشروعات الطاقة.





وتعكف وزارة المالية حاليا على اصدار عدد من العملات التذكارية لتخليد المشروعات القومية التي أعدتها الحكومة خلال الـ5 سنوات الحالية بإشراف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكان مجلس الوزراء وافق على تصميمات مميزة للمشروعات القومية استعدادا لسكها على العملات الجديدة، مثل المتحف المصرى الكبير.

كشف الدكتور حازم شريف مستشار وزير المالية تفاصيل سك المشروعات القومية على العملات الجديدة بمصر.