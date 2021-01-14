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رانيا يوسف: أنا بحب الفرفشة والنعنشة.. ومجدي عبد الغني: فساتينها تدل على تفاؤلها

الخميس 14/يناير/2021 - 11:48 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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هاني حسين
حلت الفنانة رانيا يوسف والكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفين على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " ليلة الخميس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

وكشف كل من الفنانة رانيا يوسف والكابتن مجدي عبد الغني عن رأيهما في عام 2020 عام جائحة كورونا في كافة أنحاء العالم.

وقالت الفنانة رانيا يوسف:"  عام 2020 كان عام حلو واكيد مفيش حاجة بتحصل وحشة يكون لها جانب مظلم فقط واكيد لازم يكون جانب مشرق"، مضيفة:"  انا شخصية متفائلة للغاية  وانا بحب الفرفشة والنعنشة" وقاطعها مجدي عبد الغني قائلا:" فساتينها تدل على تفاؤلها".

ومن جانبه قال مجدي عبد الغني:" عام 2020  كان عاما سيئا للغاية وذلك بسبب الحجر المنزلي  وانتشار فيروس كورونا ".

وتحدث مجدي عبد الغني عن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قائلا:" حسام البدري  يتسم بالجدية اثناء تواجده داخل الملعب واثناء أي مباراة لمنتخب مصر  وهذه هي طبيعته منذ أن كان لاعبا".

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