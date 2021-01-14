رانيا يوسف: أنا بحب الفرفشة والنعنشة.. ومجدي عبد الغني: فساتينها تدل على تفاؤلها

حلت الفنانة رانيا يوسف والكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفين على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " ليلة الخميس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".





وكشف كل من الفنانة رانيا يوسف والكابتن مجدي عبد الغني عن رأيهما في عام 2020 عام جائحة كورونا في كافة أنحاء العالم.





وقالت الفنانة رانيا يوسف:" عام 2020 كان عام حلو واكيد مفيش حاجة بتحصل وحشة يكون لها جانب مظلم فقط واكيد لازم يكون جانب مشرق"، مضيفة:" انا شخصية متفائلة للغاية وانا بحب الفرفشة والنعنشة" وقاطعها مجدي عبد الغني قائلا:" فساتينها تدل على تفاؤلها".





ومن جانبه قال مجدي عبد الغني:" عام 2020 كان عاما سيئا للغاية وذلك بسبب الحجر المنزلي وانتشار فيروس كورونا ".





وتحدث مجدي عبد الغني عن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قائلا:" حسام البدري يتسم بالجدية اثناء تواجده داخل الملعب واثناء أي مباراة لمنتخب مصر وهذه هي طبيعته منذ أن كان لاعبا".



