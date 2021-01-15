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قنابل وصواريخ.. مجدي عبد الغني: كورونا مينفعش تيجي لـ رانيا يوسف.. والسبب الفساتين

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:14 ص
مجدي عبد الغني ورانيا
مجدي عبد الغني ورانيا يوسف
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هاني حسين
حلت الفنانة رانيا يوسف والكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي السابق، ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، والفنان محمد ثروت ضيوفا على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " ليلة الخميس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر .

ودخل  مجدي عبد الغني الاستوديو مرتديا  الكمامة والجوانتي وطبق كل الإجراءات الاحترازية، وعلق قائلا:" لازم نخلي بالنا لان الهجمة الثانية شكلها شرسة".

ومن جانبها قالت الفنانة رانيا يوسف:" في ديسمبر 2019 شعرت بكل اعراض فيروس كورونا وفضلت اتعالج اسبوع"، وقاطعها مجدي عبد الغني قائلا:"  المفروض الكورونا متروحش لـ رانيا دي عندها شوية فساتين تطرد اي كورونا ويتقال عليها قنابل وصواريخ، وردت رانيا يوسف:" ميرسي يا كابتن".

وقالت الفنانة رانيا يوسف:"  عام 2020 كان عام حلو واكيد مفيش حاجة بتحصل وحشة يكون لها جانب مظلم فقط واكيد لازم يكون جانب مشرق".

وأضافت رانيا يوسف:" انا شخصية متفائلة للغاية  وانا بحب الفرفشة والنعنشة" وقاطعها مجدي عبد الغني قائلا:" فساتينها تدل على تفاؤلها".

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