قنابل وصواريخ.. مجدي عبد الغني: كورونا مينفعش تيجي لـ رانيا يوسف.. والسبب الفساتين

حلت الفنانة رانيا يوسف والكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي السابق، ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، والفنان محمد ثروت ضيوفا على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " ليلة الخميس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر . الأهليالإعلاميةفي برنامج





ودخل مجدي عبد الغني الاستوديو مرتديا الكمامة والجوانتي وطبق كل الإجراءات الاحترازية، وعلق قائلا:" لازم نخلي بالنا لان الهجمة الثانية شكلها شرسة".





ومن جانبها قالت الفنانة رانيا يوسف:" في ديسمبر 2019 شعرت بكل اعراض فيروس كورونا وفضلت اتعالج اسبوع"، وقاطعها مجدي عبد الغني قائلا:" المفروض الكورونا متروحش لـ رانيا دي عندها شوية فساتين تطرد اي كورونا ويتقال عليها قنابل وصواريخ، وردت رانيا يوسف:" ميرسي يا كابتن".





وقالت الفنانة رانيا يوسف:" عام 2020 كان عام حلو واكيد مفيش حاجة بتحصل وحشة يكون لها جانب مظلم فقط واكيد لازم يكون جانب مشرق".





وأضافت رانيا يوسف:" انا شخصية متفائلة للغاية وانا بحب الفرفشة والنعنشة" وقاطعها مجدي عبد الغني قائلا:" فساتينها تدل على تفاؤلها".



