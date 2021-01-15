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منوعات

بـ أغنية " اللهم صل عليه" ... طلعت الصافي يبهر رواد السوشيال بصوته

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:07 ص
صدى البلد
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سيد احمد
حالة من السعادة والانبهار سيطرت على مستخدمي موقع  " يوتيوب " بعد سماعهم اغنية " اللهم صل عليه " لـ طلعت الصافي الذى خطف انتباه السامعين بـ صوته الرائع . 

وتفاعل مع الاغنية عدد كبير من مستخدمي يوتيوب وجاءت التعليقات كالآتى : 

- بسم الله ما شاء الله حاجه عظمه وفي قمه الروعه ربنا يكرمك ويوفقك .
- بسم الله ماشاء الله صوتك جميل ربنا يوفقك والأغنية جميلة
- حلوة جدا ماشاء الله عليه افضل الصلاة والسلام
- يارب بالتوفيق والنجاح ي طلعت
- اغنية راقية ولحن قوى وكلمات هادفة والأداء من فنان متميز الله يحفظك 


اغنية " اللهم صل عليه " غناء : طلعت الصافي , كلمات: محجوب الجارحى , لحن الموسيقار : فايد عبد العزيز , توزيع : أشرف البرنس , إشراف فنى : محسن يوسف
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