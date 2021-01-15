بـ أغنية " اللهم صل عليه" ... طلعت الصافي يبهر رواد السوشيال بصوته

حالة من السعادة والانبهار سيطرت على مستخدمي موقع " يوتيوب " بعد سماعهم اغنية " اللهم صل عليه " لـ طلعت الصافي الذى خطف انتباه السامعين بـ صوته الرائع .
وتفاعل مع الاغنية عدد كبير من مستخدمي يوتيوب وجاءت التعليقات كالآتى :
- حلوة جدا ماشاء الله عليه افضل الصلاة والسلام
- يارب بالتوفيق والنجاح ي طلعت
- اغنية راقية ولحن قوى وكلمات هادفة والأداء من فنان متميز الله يحفظك
اغنية " اللهم صل عليه " غناء : طلعت الصافي , كلمات: محجوب الجارحى , لحن الموسيقار : فايد عبد العزيز , توزيع : أشرف البرنس , إشراف فنى : محسن يوسف