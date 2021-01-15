بـ أغنية " اللهم صل عليه" ... طلعت الصافي يبهر رواد السوشيال بصوته





وتفاعل مع الاغنية عدد كبير من مستخدمي يوتيوب وجاءت التعليقات كالآتى :





حالة من السعادة والانبهار سيطرت على مستخدمي موقع " يوتيوب " بعد سماعهم اغنية " اللهم صل عليه " لـ طلعت الصافي الذى خطف انتباه السامعين بـ صوته الرائع .