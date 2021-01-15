صورة عفوية لـ دينا الشربيني وريهام عبد الغفور .. شاهد





دينا الشربيني حاولت إبراز سعادتها بطريقة غير مباشرة مستعينة بصديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف، حيث ظهرت "دينا" برفقتها في دبي وهي مبتسمة وتستمتع بإجازة رأس السنة.





ثم ظهرت دينا الشربيني مع سلمى أبو ضيف وهي في كامل أناقتها، وهما تقومان بكسر الصحون في أحد مطاعم دبي، بعدما قضت احتفالات رأس السنة.





وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، انتهاء علاقته نهائيًا بزوجته السابقة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.





وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.





ورفض المصدر الكشف عن طبيعة هذه الخلافات التي أدت لانفصال الثنائي الذي وصفه رواد "السوشيال ميديا" بأنه "الأكثر رومانسية في الوسط الفني".



