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فن

صورة عفوية لـ دينا الشربيني وريهام عبد الغفور .. شاهد

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:29 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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شروق ابراهيم
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة تجمعها بصديقتها الفنانة دينا الشربيني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت دينا الشربيني وهي تقبل ريهام عبد الغفور بشكل عفوي ، وعلقت الأخيرة :" كنا اخوات في مسلسل زي الشمس تفتكروا هتبقى اية في مسلسل قصر النيل".

يذكر أن عادت الفنانة دينا الشربيني إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي من جديد، بعد مرور فترة على انفصالها عن الفنان الكبير عمرو دياب بسبب خلافات وصلت إلى طريق مسدود ومن الصعب حلها. 

دينا الشربيني حاولت إبراز سعادتها بطريقة غير مباشرة مستعينة بصديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف، حيث ظهرت "دينا" برفقتها في دبي وهي مبتسمة وتستمتع بإجازة رأس السنة. 

ثم ظهرت دينا الشربيني مع سلمى أبو ضيف وهي في كامل أناقتها، وهما تقومان بكسر الصحون في أحد مطاعم دبي، بعدما قضت احتفالات رأس السنة. 

وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، انتهاء علاقته نهائيًا بزوجته السابقة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.

ورفض المصدر الكشف عن طبيعة هذه الخلافات التي أدت لانفصال الثنائي الذي وصفه رواد "السوشيال ميديا" بأنه "الأكثر رومانسية في الوسط الفني".

وكانت شائعات ترددت مؤخرا تتحدث عن صلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بعد تدخل عدد من الإعلاميين والفنانين المقربين منهما، بينهم نجم شهير، وهو ما نفاه لنا مصدر مقرب من الهضبة، مؤكدا عدم عودة عمرو دياب لـ دينا الشربيني، وعدم وجود أي صلح بينهما حاليا.
صورة عفوية لـ دينا الشربيني وريهام عبد الغفور .. شاهد
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