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حوادث

ضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بكفر الشيخ

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:01 ص
زيت طعام
زيت طعام
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (15 طن "زيت طعام") معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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