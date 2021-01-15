حطب: تنظيم مونديال اليد «جمد قلب العالم» وأنقذ أولمبياد طوكيو

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية فخره كمصري بما شاهده على أرض مصر من افتتاح عالمي لمونديال اليد.





وقال حطب إن تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح بطولة العالم منحها شرفا كبيرا وقوة دفع هائلة، مضيفا: فى الحقيقة أنا سعيد جدا بما شاهدت فى حفل افتتاح البطولة الذى حمل رسائل عظيمة للعالم..









وتابع: أنا كرئيس لجنة أولمبية فخور بما يحققه بلدي وقيادته للعالم الرياضي بهذا الشكل المذهل.





وأضاف: مصر بتنظيمها للمونديال في هذه الظروف الصعبة جمدت قلب العالم ورسمت طريقا جديدا للتجمعات الدولية ومنها أولمبياد طوكيو.