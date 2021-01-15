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أخبار العالم

ارتفاع أسعار الذهب بفضل آمال التحفيز الأمريكي في مواجهة فيروس كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:27 ص
ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب
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سمر صالح
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ تعزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط من التضخم بفضل حزمة أمريكية كبيرة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، بينما تلقت الأسعار الدعم أيضا بفضل موقف يميل إلى تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1848.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول ساعات صباح اليوم الأولى، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1851 دولارا.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا: إن "التحفيز سيكون إيجابيا لأسواق الأصول وفي ظل استبعاد رئيس مجلس الاحتياطي لأي احتمالات لزيادة أسعار الفائدة أو خفض مشتريات السندات قريبا، فإن الذهب يلقى الدعم".

لكنه قال إن تحرك أسعار الذهب يشهد حالة من الثبات ولا يظهر أي مؤشرات على محاولة الاختراق صوب الصعود.

وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن حزمة تحفيز مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار؛ لتنشيط الاقتصاد وتسريع عمليات التحصين بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس الخميس، إنه لا يرى مبررا للعدول عن سياسة التيسير النقدي البالغ للبنك المركزي في ظل أن الاقتصاد الأمريكي ما زال بعيدا عن أهدافه للتضخم والتوظيف.

ويضيف تيسير السياسة النقدية ضغوطا على عوائد السندات الحكومية ويفيد الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن لامست أعلى مستوى في عشرة أشهر، في وقت سابق من الأسبوع، بينما ارتفعت الأسهم الآسيوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4% إلى 25.41 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.8% إلى 1098.42 دولار، لكنه مرتفع 3% منذ بداية الأسبوع، بينما انخفض البلاديوم 1.1% إلى 2383.11 دولار.
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