معرفة نوع الجنين في المنزل و بالجدول الصيني .. 4 طرق مختلفة

يحب بعض الأشخاص عدم معرفة نوع الجنين حتى الولادة، لكن لا يستطيع الآخرون الانتظار ومعرفة ذلك في أقرب وقت، يمكن للطبيب فقط تحديد جنس الطفل بشكل موثوق ولكن على الرغم من ذلك ، فإن هذا لا يمنع الكثير من التنبؤ بجنس أطفالهم بناءً على عدة عوامل.





من المحتمل أن تضطر إلى الانتظار حوالي 20 أسبوعًا لإجراء فحص مفصل للتشريح من أجل معرفة نوع الجنين بأكبر قدر من الدقة، يمكن أن تثير فترة الانتظار التي تبلغ أربعة أشهر الكثير من الفضول والإثارة لدى الآباء المنتظرين مما يدفع إلى تخمينات عشوائية من الأصدقاء والعائلة حول ما إذا كان شكل بطنك أو توهج بشرتك قد يعني أنك ترعين طفلة أو مولود ذكر، تنبع معظم هذه التخمينات من الفولكلور الذي يعود تاريخه إلى قرون عندما لم يكن التنبؤ بالجنس ممكنًا طبيًا على الرغم من أنه من المثير للاهتمام أن بعضها يحتوي على خيوط لما نعرفه الآن أنها حقيقة.





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معرفة نوع الجنين في المنزل

إذا كنت تجري اختبار حمل منزلي ، فقم بما يلي وفقا لموقع healthline...

اقرأ التعليمات الواردة في مجموعة الاختبار بعناية قبل جمع عينة البول.

تأكد من عدم تجاوز تاريخ انتهاء صلاحية الاختبار.

ابحث عن الرقم المجاني للشركة المصنعة على العبوة ، واتصل به إذا كانت لديك أي أسئلة حول استخدام الاختبار.

استخدمي بولك الأول في الصباح بعد أن فاتتك الدورة الشهرية الأولى.

لا تشرب كميات كبيرة من السوائل قبل جمع عينة البول لأن هذا قد يخفف من مستويات هرمون الحمل ويصعب التعرف عليها، ناقش أي أدوية تتناولها مع الصيدلي أو الطبيب لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تؤثر على نتائج اختبار hCG للبول.





يمكنك إجراء اختبار للبول في المنزل باستخدام اختبار الحمل المنزلي، حيث يتطلب جمع عينة بول يشبه اختبار البول hCG الذي يتم إجراؤه في المنزل الاختبار الذي يجريه طبيبك، كلاهما لهما نفس القدرة على اكتشاف الحمل.

تتبع معظم اختبارات البول المباعة للاختبار المنزلي إجراءً مشابهًا للاختبار الدقيق، بينما يجب عليك اتباع التعليمات المرفقة مع المجموعة الخاصة بك بعناية ، فإن العملية تسير عادةً على النحو التالي:

انتظري من أسبوع إلى أسبوعين بعد أول فترة ضائعة لتحصل على أكثر النتائج دقة يمكن أن تؤثر الفترات غير المنتظمة أو الحسابات الخاطئة لموعد الدورة الشهرية على اختبارك.

خطط لاستخدام الاختبار في المرة الأولى التي تتبول فيها بعد الاستيقاظ، هذا البول هو الأكثر تركيزًا وسيحتوي على أعلى مستويات في اليوم يخف البول عند شرب السوائل ، لذلك قد يصعب قياس مستويات هرمون الحمل في وقت لاحق من اليوم.

في بعض اختبارات الحمل المنزلية ، ستضعين عصا المؤشر مباشرة في مجرى البول حتى تنقع وهو ما يستغرق حوالي 5 ثوانٍ، تتطلب المجموعات الأخرى أن تجمع البول في كوب ثم تغمس عصا المؤشر في الكوب لقياس مستوى هرمون hCG.

عادةً ما تتضمن اختبارات الحمل المنزلية مؤشرًا يوضح ما إذا كان الاختبار يتم إجراؤه بشكل صحيح، على سبيل المثال ستظهر ما إذا كان هناك ما يكفي من البول على العصا للحصول على نتيجة دقيقة إذا لم يتم تنشيط مؤشر التحكم أثناء الاختبار فقد تكون النتائج غير دقيقة.

بالنسبة لمعظم الاختبارات يستغرق ظهور النتيجة حوالي 5 إلى 10 دقائق فقط، عادةً ما يظهر خط ملون أو رمز زائد على عصا الاختبار للإشارة إلى نتيجة إيجابية، عادة ما يشير عدم وجود خط ملون أو علامة سلبية إلى نتيجة سلبية.





معرفة نوع الجنين بالجدول الصيني

تم اكتشاف تقويم للتنبؤ بالجنس في مقبرة صينية ملكية يتضمن بشكل أساسي إدخال تاريخ ميلاد المرأة وتاريخ الحمل في التقويم ، والذي يحول الأرقام إلى عمرها القمري عندما حملت والتاريخ القمري للحمل ، ثم يخبرنا سواء كان الطفل ذكرا أو أنثي.

يعتقد ممارسو علم التنجيم الصيني أن هذه الرسوم البيانية تقوم بعمل جيد لإخبارك بمعرفةة نوع الجنين ولكن ليس هناك الكثير من المعلومات من مصادر موثوقة سواء حول المخطط الصيني نفسه أو ما إذا كان يعمل بالفعل أو مدى دقته وفقا لموقع whattoexpect.

أكد موقع thebump ، إن معرفة نوع الجنين بالجدول الصيني سهل الاستخدام قد يعطي إشارة إلى ما إذا كان يجب عليك البدء في تخزين اللون الوردي أو الأزرق من خلال ..

أدخل شهر الحمل.

أدخل عمرك عند الحمل.

مع توصيل البيانات ، يتم حساب المتغيرات في التقويم القمري خلف الكواليس في ثوانٍ ، مما يقودك إلى إجابتك عما إذا كنت تتوقع طفلة أو ولدًا.





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معرفة نوع الجنين بالسونار

سيرغب معظم الآباء في معرفة جنس طفلهم قبل الولادة، وتعد واحدة من أكثر الطرق شيوعًا للقيام بذلك هو السونار ، والذي يتم إجراؤه في أغلب الأحيان بين 18 و 20 أسبوعًا من الحمل.

السونار قبل الولادة هو اختبار غير جراحي يستخدم لإنتاج صور لشكل الجنين وموضعه في الرحم، إنها طريقة مفضلة للتصوير أثناء الحمل لأنها لا تنطوي على إشعاع ولا تسبب ضررًا للجنين أو الأم كما أكد موقع verywellfamily .

يتم استخدام السونار بشكل روتيني في مراحل مختلفة من الحمل، في حين أن معظم الممارسين سينتظرون حتى ستة أسابيع على الأقل لإجراء الموجات فوق الصوتية الأولى ، يمكن رؤية كيس الحمل في وقت مبكر يصل إلى أربعة أسابيع ونصف بينما قد يتم الكشف عن دقات القلب في وقت مبكر .

بين الأسبوعين 18 و 20 ، سيقوم أخصائي الموجات فوق الصوتية المدربين بإجراء فحص تشريح مفصل يسمى السونار من المستوى 2 في هذا الوقت ، سيقيس أخصائي الموجات فوق الصوتية حجم طفلك ويفحص الأعضاء الرئيسية ويقيس مستوى السائل الأمنيوسي للتأكد من صحته والتحقق من موضع المشيمة.

في هذه المرحلة من نمو الجنين ، يجب أن تكون أيضًا قادرًا على معرفة جنس طفلك في حين أن معرفة الفرق يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان إلا أن هناك بعض الأشياء التي سيبحث عنها اختصاصي تخطيط الصدى لاتخاذ القرار.





معرفة نوع الجنين من البول

أكد موقع medicalnewstoday، أن يمكنك إجراء اختبارات البول في المنزل أو في مكتب الطبيب لكي يكتشفون وجود هرمون الحمل ، يدور هرمون hCG في دم المرأة بمجرد أن تلتصق البويضة المخصبة بجدار الرحم يحدث هذا عادة بعد 6 أيام من الإخصاب.

وفقًا لجمعية الحمل الأمريكية ، تتضاعف مستويات قوات حرس السواحل الهايتية كل يومين إلى ثلاثة أيام ، وتبلغ ذروتها من 8 إلى 11 أسبوعًا من الحمل ، ثم تبدأ في الاستقرار يمكن الكشف عن هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية عادة عن طريق اختبار البول بعد 12 إلى 14 يومًا من الحمل.





يمكن شراء اختبارات الحمل المنزلية من الصيدلية أو الصيدلية عادة ما تكون تكلفتها أقل من 20 دولارًا وهي سهلة الاستخدام إذا تم استخدامها بشكل صحيح ، فإنها تعطي نتائج ممتازة، كما تظهر النتائج عادة في غضون 3 إلى 10 دقائق أو في بعض الأحيان قبل ذلك.

تجرى اختبارات البول السريرية في عيادة الطبيب مثل الاختبارات المنزلية يبحثون أيضًا عن وجود هرمون hCG في البول، على الرغم من أنها تنتج نفس المستوى من الدقة فإن الاختبارات التي يتم إجراؤها في بيئة سريرية عادةً ما تتجنب بعض الأخطاء التي يمكن أن تحدث مع الاختبارات المنزلية.

لا توجد تحضيرات خاصة ضرورية لإجراء اختبار البول.



