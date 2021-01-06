هل ينتقل كورونا من الحامل إلى الجنين؟ العلماء يبحثون عن الإجابة

مازالت بعض الألغاز المتعلقة بـ كوفيد- 19 لم تحل بعد، منها سبب إصابة بعض الأطفال بـ فيروس كورونا المستجد في غضون ساعات من ولادتهم ، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الفيروس القاتل قد انتقل إليهم أثناء الحمل.





وجدت مراجعة بقيادة جامعة نيو ساوث ويلز لبيانات عدوى COVID-19 الحالية أن خمسة من أصل 139 مولودًا من أمهات مصابات تم تشخيصهم في غضون عدة ساعات أو أيام فقط بعد الولادة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقال كبير مؤلفي الدراسة الدكتور "نصرت هومايرا " من جامعة نيو ساوث ويلز، إن تأكيد انتقال COVID-19 من الأم إلى المولود الجديد يصعب التحقق منه وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ذلك.









فيما أوضح: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم ما إذا كان الأطفال الذين يولدون لنساء مصابات بـ Covid-19 أثناء الحمل لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالعدوى وما هي النتائج طويلة المدى لحديثي الولادة المصابين بهذا المرض".





وأضاف "هومايرا": "مع طرح اللقاح لجميع السكان وأجزاء أخرى من العالم ، يمكن أن يكون تحصين الأمهات نهجًا وقائيًا قابلًا للتطبيق".





وفحص فريق جامعة نيو ساوث ويلز مجموعة من الأبحاث الدولية حول COVID-19 ، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال دون سن الخامسة، ووجد فحص 1214 حالة من الأطفال المصابين بـ Covid في 65 دراسة من 11 دولة أن نصفهم كانوا رضعًا ونصف المجموع كان بدون أعراض. تعافى الجميع باستثناء واحد.





هذه المجموعة هي الأكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي ، والتي تعد من أكثر الأسباب شيوعًا لموت الأطفال في المستشفى، وقال الدكتور هومايرا: "غالبًا ما يعاني الأطفال من عدوى بدون أعراض بشكل عام ، ويلعبون دورًا مهمًا في انتقال التهابات الجهاز التنفسي داخل المجتمع".





يتماشى البحث مع دراسات أخرى تظهر أن أكثر من 90 في المائة من الأطفال يصابون بحالات خفيفة إلى متوسطة من Covid-19 عند الإصابة.



