محافظ الشرقية يتابع أعمال انتشال جثمان ضحية حادث الزوامل ببلبيس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن فرق قوات الإنقاذ النهري التابعة لقوات الحماية المدنية مازالت لليوم الثامن على التوالي تواصل أعمال البحث عن جثمان ضحية حادث سقوط سيارة ربع نقل من أعلى كوبري الزوامل العلوي بترعة الإسماعيلية، والذي أسفر عن حالة وفاة وإصابة 4 أخرين، تم إنفاذ وإنتشال 3 منهم بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وجاري البحث عن الرابع ، والذي جرفته المياه بعيدًا ولم يتم تحديد موقعه حتى الأن.

وأضاف المحافظ أنه فور تلقي غرفة الأزمات و الكوارث بالديوان العام إخطارًا بالحادث بادر على الفور بالتواصل مع اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية وإخطار قوات الحماية المدنية للتعامل مع الحادث وإنتشال المصابين والسيارة ، حيث تم الدفع بقوات من الإنقاذ النهري تحت إشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية والعقيد شريف بكر وكيل الإدارة.

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وتمكنت القوات من إنتشال السيارة من أعماق المياه وإستخراج شخص تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وانتشال 3 أخرين ونقلهم لمستشفى بلبيس المركزي لتوفير أوجه الرعاية العلاجية و الصحية لهم.

وأشار المحافظ الي انه تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها الحثيثة للبحث عن إنتشال جثمان الشاب الرابع والذي جرفته المياه بعيدا.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة وجميع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لإنتشال الجثمان، وأن الجميع متواجد ويُتابع على مدار الساعة لحين استخراجه، من خلال الإستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين وقوات الإنقاذ النهري.

وأضاف العميد محمد عدلي مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية أن فرق قوات الإنقاذ النهري والغطاسين، تعمل بكامل طاقتها وتكثيف جهودها، لإستخراج ضحية حادث الزوامل وانتشال الجثة من المياه.

قدم محافظ الشرقية خالص التعازي والمواساه لأسر ضحايا الحادث الأليم، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

ووجه "غراب"، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بتكثيف أعمال تطهير ورفع ورد النيل والمخلفات من مياه الترعة والمساعدة في عمليات الإنقاذ.