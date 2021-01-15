وكيل سياحة النواب عن صور نجوم العالم في الأهرامات: "الصمت في حرم الجمال جمال"





عبر النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عن سعادته بوجود نجوم العالم من لاعبي كرة اليد علي أرض مصر وزيارة المناطق السياحية والتصوير فيها، موضحًا أنها فرصة مهمة للترويج للسياحة بشكل عام، والسياحة الرياضية بشكل خاص، و اضطلاع العالم علي الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الفنادق و المقاصد الأثرية و السياحية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوفها من الإصابة بفيروس كورونا.





وعلق هندي، في منشور له على صفحته على الفيس بوك "الصمت في حرم الجمال جمال .. شعوري للحظة الأولى عندما رأيت هذه الصور وأن جميع فرق العالم لكرة اليد تتمتع بعظمة وجمال الأماكن السياحية المصرية وتروج للسياحة المصرية بالشكل الذي يليق بها.. حقيقة أنا سعيد جدًا وأتمنى أن الصور دي يتم الترويج ليها بشكل جيد ويراها العالم".



