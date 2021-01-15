ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بمقر إقامته.. منتخب قطر يؤدي تدريباته قبل مواجهة أنجولا بمونديال اليد.. صور

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:01 م
مران منتخب قطر
مران منتخب قطر
Advertisements
محمد السعيد
أدي منتخب قطر منذ قليل تدريباته، بمقر إقامته بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة أنجولا، المقرر لها اليوم، الجمعة، في تمام الرابعة مساء،  ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي ببطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

ويتواجد منتخب قطر بالمجموعة الثالثة والتي تضم أنجولا وكرواتيا واليابان.

مواعيد مباريات اليوم ببطولة كأس العالم لكرة اليد:

قطر - أنجولا، الرابعة والنصف مساء.

إسبانيا - البرازيل، السابعة مساء.

ألمانيا - أوروجواي، السابعة مساء.

كرواتيا - اليابان، السابعة  مساء.

تونس - بولندا، التاسعة والنصف مساء.

الدنمارك - البحرين، التاسعة والنصف مساء.

المجر - الرأس الأخضر، التاسعة والنصف مساء.
بمقر إقامته.. منتخب قطر يؤدي تدريباته قبل مواجهة أنجولا بمونديال اليد.. صور
بمقر إقامته.. منتخب قطر يؤدي تدريباته قبل مواجهة أنجولا بمونديال اليد.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يحضر مباراة مصر واليابان الودية استعدادا لمونديال اليد

مونديال اليد.. شاهد مجمع صالات حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر

استعدادا لكأس العالم.. وضع تمثال للاعب كرة يد بمدخل الإسكندرية

الطريق لنهائي المونديال .. تعرف على نظام بطولة العالم لكرة اليد

منتخب ألمانيا لليد بشيد بالإجراءات الطبية في مصر .. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الثالث لمونديال اليد والقنوات الناقلة لها

ترشيحاتنا

بدء إجازة منتصف العام لطلاب الجامعات .. غدا

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية

مونديال اليد.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-1-2021

الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد.. عواصف ترابية وأمطار لمدة 4 أيام

من الإصابة لـ الشفاء.. رحلة يسرا مع فيروس كورونا

أسهل طريقة لشحن رصيد عداد الكهرباء من خلال المحمول.. اعرف التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

هتجري ريقك.. 3 وصفات لطاجن اللحمة للشيف شربيني

ماذا يحدث للجسم عند تناول البقدونس؟.. إليك الفوائد والأضرار