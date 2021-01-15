بمقر إقامته.. منتخب قطر يؤدي تدريباته قبل مواجهة أنجولا بمونديال اليد.. صور

أدي منتخب قطر منذ قليل تدريباته، بمقر إقامته بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة أنجولا، المقرر لها اليوم، الجمعة، في تمام الرابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي ببطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.





ويتواجد منتخب قطر بالمجموعة الثالثة والتي تضم أنجولا وكرواتيا واليابان.





مواعيد مباريات اليوم ببطولة كأس العالم لكرة اليد:





قطر - أنجولا، الرابعة والنصف مساء.





إسبانيا - البرازيل، السابعة مساء.





ألمانيا - أوروجواي، السابعة مساء.





كرواتيا - اليابان، السابعة مساء.





تونس - بولندا، التاسعة والنصف مساء.





الدنمارك - البحرين، التاسعة والنصف مساء.





المجر - الرأس الأخضر، التاسعة والنصف مساء.