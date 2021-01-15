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ثقافة

تعرف على أسعار معبد إيزيس بعد افتتاحه في أسوان

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:55 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
بعد مرور أقل من ساعة على افتتاح معبد إيزيس بمحافظة أسوان، عقب الانتهاء من مشروع ترميمه، زار المعبد عدد من الزائرين المصريين والأجانب كان أولهم سائح من أستراليا.

وأعرب السائح الاسترالي عن سعادته بزيارة المعبد وإعجابه الشديد بالنقوش التي تزين جدرانه وألوانها الزاهية، وأن يكون أول زائر له بعد افتتاحه.

كما أعرب عن استمتاعه بزيارة محافظة أسوان والاستماع بجوها الدافئ وشمسها المشرقة، بالإضافة الي إعجابه بالمعالم الأثرية التي شاهدها والتي مكنته من التعرف بصورة واضحة على الحضارة المصرية العريقة التي تبهر العالم.

وتأتي اسعار زيارات معبد إيزيس كالآتي: للمصريين والعرب " الزائر ١٠ جنيه مصري ، الطالب ٥ جنيه مصري ، والأجانب ٦٠ جنيه الزائر و الطالب ٣٠ جنيه .
تجدر الإشارة الي أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قاما صباح اليوم الجمعة، بافتتاح معبد إيزيس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به، لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة.

يأتي هذا الافتتاح في إطار زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة أسوان وحرصه على إطلاق مبادرة "شتي في مصر" في أول أيامها، اليوم الجمعة، من أسوان أقصي المدن جنوبا في صعيد مصر والذي يتزامن أيضا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسوان، ومرور ٥٠ عاما على بناء السد العالي.

تعرف على أسعار معبد إيزيس بعد افتتاحه في أسوان
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