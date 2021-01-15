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حوادث

مصدر امنى يكشف حقيقة البحث عن محطمى تميمة كأس العالم لكرة اليد

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهود ضبط المتهمين بتحطيم مجسم "تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد" بمدينة 6 أكتوبر.

اكد المصدر أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، وأن حقيقة الأمر  تتمثل فى أن مجسم التميمة المشار إليه مصنوع من مادة "الفوم" ومثبته بقاعدة خشبية بمدخل مدينة زويل من طريق الواحات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

واشار إلى أن سقوط التميمة نتج عن سرعة الرياح دون تدخل بشرى، مما أدى إلى تحطمها وتم رفعها بمعرفة شركة الدعاية المعنية بذلك وإيداعها بالمخازن وأنه جار الانتهاء من تصنيع البديل.

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