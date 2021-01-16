ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات الأسبوع

السبت 16/يناير/2021 - 08:01 ص
عملات عربية
عملات عربية
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت  16 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى المصرى.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.75 جنيه للشراء و 51.84 جنيه للبيع. 

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:
سعر الريال السعودى اليوم

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.33 جنيه للشراء 41.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.71 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.61جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.05 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سعر العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم 10-11-2020

تعرف على سعر العملات العربية اليوم 11-11-2020

أسعار العملات العربية بمستهل تعاملات اليوم

الدينار الكويتى الأعلى سعرا.. سعر العملات العربية اليوم الجمعة 25 -12-2020

أسعار العملات العربية في مستهل تعاملات اليوم

الدينار الكويتى الأعلى سعرا..سعر العملات العربية اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

كيف يرفع الله البلاء ؟.. 16 كلمة في الصباح تنجيك من أشد المصائب والكروب

وزير إسرائيلي يطالب بمنع الفلسطينيين من البناء في الضفة الغربية

أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات الأسبوع

لحماية الخصوصية.. سامسونج تطلق ميزة خارقة لهواتف Galaxy S21

بيراميدز: رمضان صبحي تجاوز الضغوط ولا مشكلة مع فنحي

بجمبسوت أزرق.. سمية الخشاب تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات الانتظار.. سعودية توثق لقطات مؤثرة لوالدها منذ دخولها المدرسة | صور

في لحظات.. شاهد ثعبان خطير يبتلع حيوانًا كبيرًا بالكامل

عريس في ورطة.. أهله يرفضون حضور حفل زفافه بسبب فستان العروس