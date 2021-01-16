أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات الأسبوع

سعر الريال السعودى اليوم



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.33 جنيه للشراء 41.67 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.71 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع.



وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.61جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع.



وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.05 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع. ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.33 جنيه للشراء 41.67 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.71 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع.وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.61جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع.وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.05 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت 16 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى المصرى.سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.75 جنيه للشراء و 51.84 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.اقرأ أيضا: