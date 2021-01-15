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محافظات

124 ألفا و234 طلب تصالح على مستوى محافظة بني سويف

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:40 م
124 ألفا و234 طلب
124 ألفا و234 طلب تصالح على مستوى محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور محمد غُنيم  محافظ بني سويف أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة حتى أمس الخميس، وصل إلى 124 ألفا و234 طلبا على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أنه أعطى تعليماته لرؤساء المدن، باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طليات التصالح لمدة 3 أشهر، لتنتهى آخر مارس القادم، طبقا لقانون التصالح ، حيث يدفع المتقدم للتصالح 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما قام بالسداد خلال يناير الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم، لتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال مارس 2021.

وشدد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.


 ووجه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة .

وأكد على المواطنين، أهمية الإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها،لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة،للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام،ومنوها عن توجيهاته لرؤساءالوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يوميًا خلال فترتين"صباحية ومسائية"وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة،للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون.

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