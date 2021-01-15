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مرأة

بـ ضفيرتين.. مي عمر بإطلالة مختلفة على إنستجرام.. شاهد

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:44 م
مي عمر
مي عمر
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نهى هجرس
شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.

وظهرت بها مي عمر، ببنطال جذاب باللون الأسود، مرتدية معه جاكيت جلد باللون الأسود ليبرز عن جمالها وأناقتها.

كما اختارت تسريحة السنبلة لشعرها البني الطويل التي تتناسب مع ظهورها الكاجوال المميز.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال ظهورها مع نظارة شمسية جذابة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة.



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