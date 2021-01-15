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محافظات

مخلفتش من 6 سنين.. زوجة تدعى خطف رضيعيها التوءم بمستشفى في قنا وهذا ما حدث

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:50 م
توأم
توأم
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يوسف رجب

قال الدكتور أحمد النحاس، مدير مستشفى قوص المركزي بقنا، إن واقعة إدعاء ربة منزل خطف توءمها بالمستشفى، من وحى خيالها، و لا أساس له، و أن عدم تحرير محضر ضدها لعدم إحداث خلافات بينها و بين زوجها، خاصة بعدما قدم ذووها الاعتذار والأسف عن هذا الادعاء.


وأوضح النحاس، أن الواقعة حدثت يوم الإثنين الماضى، حيث جاءت سيدة و معها زوجها و والدها و خالها، و ادعت أنها أجرت عملية ولادة داخل المستشفى و أنجبت توءمين، وبعدها تم إخراجها من قبل الممرضات دون طفليها وهو ما لا يمكن أن يحدث حتى فى الخيال.


وتابع النحاس، و حرصًا منا على التأكد و التحرى بدقة، رغم عدم منطقية الشكوى، تم إحضار الدفاتر الرسمية بالمستشفى و التى لم يرد بها اسم المذكورة، و لزيادة التأكيد تم استدعاء رئيس قسم النساء و التوليد و معه 5 من الطاقم الطبى، للكشف على المذكورة، والتى تبين أن رحمها خال من الحمل و لم تنجب منذ زواجها قبل 6 سنوات.


و استطرد النحاس، كل هذه الإجراءات تمت بحضور الأب والزوج و الخال، الذين تيقنوا باختلاق الواقعة، وكانوا فى شدة الخجل من تصرفات الزوجة، وتم إنهاء الأمر فى نصف ساعة مع تقديم الأسف و الإعتذار من قبل الحاضرين، و انتهت الواقعة فى وقتها.


و أشار النحاس، إلى أن المستشفى لم ولن يبخل أو يتوانى في خدمة الأهالى، بل نسعى لتقديم كل الدعم و المساعدة للمرضى وفقًا لما يتاح لنا من إمكانيات، مضيفًا بأن المستشفى يأتيها أطفال لقطاء يرعاهم حتى يتم الحاقهم بدور الرعاية المخصصة لهم ويبذل جهدا كبيرا فى رعايتهم.


يذكر أن إحدى السيدات بمدينة قوص ادعت كذبًا، أنها كانت حامل، و وضعت توءمين بمستشفى قوص المركزي، و تم طردها من المستشفى من قبل الممرضات دون طفليها.


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