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تكنولوجيا

ZTE تستعد لإطلاق أول هاتف في العالم بـ 2 كاميرا سيلفي تحت الشاشة

السبت 16/يناير/2021 - 03:01 ص
ZTE ستطلق أول هاتف
ZTE ستطلق أول هاتف فى العالم ب 2 كاميرا سيلفى تحت الشاشة
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة ZTE الصينية، تستعد لإطلاق هاتف جديد بتقنية الكاميرا تحت الشاشة، وذلك بعدما أطلقت هاتف Axon 20 5G والذى يعتبر أول هاتف فى العالم تم إطلاقه بهذه التقنية. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف ZTE القادم لن يأتى فقط بكاميرا سيلفى تحت الشاشة، وإنما سيأتى بكاميرا سيلفى مزدوجة أى عبارة عن كاميرتين أماميتين بدون وجود نوتش أو ثقوب أعلى الشاشة. 


وأكد المسئولون فى الشركة أن هاتف ZTE القادم سيكون أيضا اول هاتف فى العالم يصدر بكاميرا أمامية مزدوجة تحت الشاشة، وبذلك سينافس هواتف سامسونج وأوبو وشاومى التى تعمل على إصدار هواتف بهذه التقنية الجديدة. 
وتعتبر تقنية الكاميرا تحت الشاشة، هى الجيل الثالث من تقنية الكاميرات، والتى تعتبر ميزة أساسية فى هواتف العام الحالى 2021 ، حيث ستاتى معظم هواتف شركات الأندرويد بمثل هذه التقنية. 
وجاء هاتف ZTE Axon 20 5G بشاشة من نوع OLED قياس 6.92 بوصة، وبسرعة تحديث 90 هيرتز فى الثانية، بالإضافة إلى ٤ كاميرات خلفية، تأتى الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل مع كاميرات  و 8  و 2 و 2 ميجابكسل، أما كاميرا السيلفى تحت الشاشة فبدقة 32  ميجابكسل.

ويحتوى هاتف  ZTE Axon 20 5G  على بطارية سعة  4220 مللى أمبير تعدم الشحن السريع بقوة 30 واط، كما يتوفر الهاتف بعدد من الألوان منها الأسود والأبيض والبنفسجي. 
 

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