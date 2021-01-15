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محافظات

بأمر المحافظ .. منع انتظار السيارات أعلى أرصفة المشاه بالجيزة

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:47 م
بأمر المحافظ.. منع
بأمر المحافظ.. منع انتظار السيارات أعلى أرصفة المشاه بالجيزة
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محمد الصاحى
أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة نسب تنفيذ أعمال التطوير بشارع السودان نطاق أحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة حيث شدد المحافظ على الشركة المسند لها أعمال التطوير بسرعة انهاء اعمالها وفقا للجدول الزمنى المحدد لها مؤكدًا على المرور الدورى للتأكد من نسب التنفيذ. 

كما تفقد المحافظ الحالة العامة للنظافة والاشغالات بشارع السودان موجها بالتأكد من عدم انتظار السيارات أعلى أرصفة المشاة وتنفيذ القرار الصادر فى هذا الشأن واتخاذ الاجراء القانونى حيال المخالف ايمانا من ان الرصيف حق للمشاه.
 
وشدد محافظ الجيزة على رفع المخلفات المتواجدة بالجزر الوسطى بشارع السودان موجها انذار لمشرف قطاع النظافة بالشارع بالتأكد من رفع المخلفات أولا بأول. 

كما وجه المحافظ رؤساء الاحياء المختصة برفع  كافة الإشغالات المتواجدة للمحال والمنشآت التجارية بشارع السودان بالتوازى مع أعمال التطوير الجارى تنفيذها.
 
وأثناء المرور بنهاية شارع السودان أتجاه جامعة القاهرة ضبط المحافظ أعمال حفر بالطريق دون رد الشئ لأصله، وعلى الفور قطع جولته موجها رئيس حى الدقى برد الشئ لأصله وترميم طبقة الرصف بالطريق اثناء تواجده لتسهيل الحركة المرورية.
بأمر المحافظ .. منع انتظار السيارات أعلى أرصفة المشاه بالجيزة
بأمر المحافظ .. منع انتظار السيارات أعلى أرصفة المشاه بالجيزة
بأمر المحافظ .. منع انتظار السيارات أعلى أرصفة المشاه بالجيزة
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