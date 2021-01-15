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رياضة

مونديال اليد.. إسبانيا تتعادل 29/29 مع البرازيل بالمجموعة الثانية

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:47 م
صدى البلد
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مجدي سلامة
انتهت مباراة منتخب إسبانيا لكرة اليد، بطل أوروبا، مع نظيره، البرازيل، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 29/29، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم لليد والتي تقام في مصر.

وانتهى الشوط الأول بين منتخب إسبانيا ومنتخب البرازيل بنتيجة 16/13 لصالح بطل أوروبا بعدما كان بعيدا.

وتشارك كل من البرازيل وإسبانيا ضمن المجموعة الثانية في المونديال، بجوار تونس وبولندا اللتين ستتواجهان أيضا مساء الجمعة في تمام التاسعة والنصف مساءًا.

على الجانب الآخر، أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة اليد، اليوم، إصابة فيليبي بورجيس لاعب المنتخب بفيروس كورونا المستجد قبل ساعات من مواجهة منتخب اسبانيا في مونديال اليد بمصر 2021.

ووقع المنتخب البرازيلي في ورطة كبيرة بعد إصابة بورجبس حيث سيواجه منتخب إسبانيا خلال لقاء اليوم بجناح أيسر واحد طوال المباراة وهو كليبر دي أندرادي، لاعب تاوباتي.

واستدعي الجهاز الفي لمنتخب البرازيل الجناح الأيسر جيليرمي تورياني،ليصل غدا الي القاهرة ليحل بديلا للاعب فيليبي بورجيس،بعد اصابته بالفيروس.
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