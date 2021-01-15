للمرة الأولى منذ الانتخابات.. مايك بنس يجري اتصالا بنائبة بايدن

أجرى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اتصالًا هاتفيًا بكامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب جو بايدن، وعرض عليها المساعدة خلال الأيام القليلة المتبقية على تنصيب بايدن.





وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن تلك أول محادثة تجري بين بنس وهاريس منذ أكتوبر الماضي، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.





وحضر بنس أمس اجتماعًا مع رؤساء الأجهزة الأمنية ووكالات إنفاذ القانون المسئولة عن تامين مراسم تنصيب بايدن في 20 يناير.





وقال بنس، مساء الخميس، إن البيت الأبيض حريص على تسليم سلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.





وأضاف بنس خلال اجتماع مع مسئولين أمنيين: "نعمل على مدار الساعة لضمان انتقال سلمي للسلطة ومراسم تنصيب آمنة للرئيس المنتخب ونائبته".





وتابع: " يمكن للأمريكيين أن يثقوا بأن الإدارة ستعمل بلا كلل لتأمين انتقال سلس وآمن للسلطة".





من جانبه، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي خلال الاجتماع إن الحرس الوطني سيتولى جميع المهمات الأمنية في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب.





وأكد أن قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من 100 شخص على خلفية اقتحام مبنى الكونجرس.





وقال: "نرصد عددًا هائلًا من الأقاويل المتداولة عبر الإنترنت حول تهديدات أمنية يوم تنصيب الرئيس المنتخب".



