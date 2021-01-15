بعد وصول الإنتاج لـ 2 مليون طن سنويا.. برلمانية تطالب بمعاقبة منتهكي الثروة السمكية

ثمنت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى تصريحات الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، بخصوص احتلال مصر المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا فى إنتاج أسماك المزارع.





وأكدت " أبو السعد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة خلال الفترة السابقة قامت بتسليط الضوء على البحيرات السمكية نظرًا للثروة السمكية التي تنتج منها، لافتة إلى أنها بدأت خطتها في تطوير عددًا كبيرًا من البحيرات على رأسها بحيرة ناصر.





وأفادت عضو مجلس النواب، على أن البرلمان ناقش عدد من التشريعات الخاصة بمعاقبة المعتدين على البحيرات بالسجن، منوهة على أن الدولة إنشاءت هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية وهى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.





وتابعت:" كل هذه الجهود تؤكد حرص الدولة على تنمية الثروة السمكية وزيادتها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي منها دون اللجوء للاستيراد الخارجي".





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائبه لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، مصطفى الصياد وخلال اللقاء، قدم وزير الزراعة عرضًا حول الثروة السمكية فى مصر.





قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن هناك تطويرا كبيرا حدث فى البحيرات السمكية ، ووصل إنتاج الأسماك إلي 2 مليون طن سنويا ، وهذا يكفى للتقريب من الاكتفاء الذاتى.





وأضاف القرش لـ صدى البلد: "نستورد الأنواع التى لا يمكن إنتاجها فى مصر بسبب الظروف الجوية مثل أسماك التونة"، مؤكدا أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى إفريقيا فى إنتاج أسماك المزارع.