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حوادث

انهيار منزل مكون من 3 طوابق دون وقوع إصابات بنجع حمادي

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:01 م
انهيار منزل
انهيار منزل
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يوسف رجب

شهدت مدينة نجع حمادي، مساء اليوم الجمعة، انهيار منزل مكون من 3 طوابق، بشارع التحرير، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بانهيار منزل من الطوب اللبن، ومكون من 3 طوابق، بشارع التحرير.

تبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن المنزل ملك ورثة علي إسماعيل محمود، ولم يسفر عن أى خسائر في الأرواح.

من جانبها دفعت إدارة الدفاع المدني، بفريق لمتابعة الموقف تحسبًا لوجود أى أشخاص تحت الأنقاض.

كما دفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات، لمتابعة الموقف، و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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انهيار منزل مكون من 3 طوابق دون وقوع إصابات بنجع حمادي
انهيار منزل مكون من 3 طوابق دون وقوع إصابات بنجع حمادي
انهيار منزل مكون من 3 طوابق دون وقوع إصابات بنجع حمادي
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