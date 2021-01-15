إحالة مسئولين بالبترول للمحاكمة.. حصلا على 120 ألف جنيه مقابل تعيين مواطنين

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 25 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مدير عام مساعد بشركة بترول ومدير عام بمصلحة الضرائب وموجه علوم بالتعليم للمحاكمة بعد ثبوت تقاضي الأول من الثاني 60 ألف جنيه مقابل تعيين نجليه بشركات البترول بوساطة الثالث.

أكدت النيابة الإدارية أن مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول بالسويس تقاضى 60 ألف جنيه من مواطنين مقابل تعيينهما بشركات البترول حسبما ورد بالأوراق وفقًا للثابت من التحقيقات وشهادة الشهود.

وتضمنت التحقيقات أن الاتهام المنسوب للمحال الأول تأيد بإعترافه بحصوله على المبلغ مما يتضح معه ثبوت الواقعة قبله ثبوتًا يقينيًا لا شبهة فيه، ولا يغير من ذلك ما ردده بأن حصوله على ذلك المبلغ على سبيل السلف أو أنه قام بإرجاع جزء من هذا المبلغ.





كما استندت النيابة إلى ما جاء بالأوراق والتحقيقات من قيام المحال الأول بطلب مبلغ 120 ألف جنيه من مواطن وأخذه منه مبلغ ستون ألف جنيه نظير إتمام إجراءات تعيين نجلى الأخير بشركات قطاع البترول دون إتباع الإجراءات المتبعة للتعيين وعند مواجهته بفشل محاولته فى تعيينهم بالشركة أقر بحصوله على المبلغ ولكن على سبيل السلف.

وذكرت أوراق القضية أن الأوراق لم تسفر عن ثمة وجود تعاملات مالية سابقة بين المذكورين، وأن المحال الأول لم يدفع بثمة دفع مقبولٍ لدرء مسؤوليته، إذ دارت بين النفي والإقرار بأخذ المبلغ على سبيل السلف، وإذ أن شهود الواقعة إطمأنت لهم عقيدة النيابة بثبوت تلك الواقعة قبل المعروض أمره الأمر الذي يستطرح دفاعه جانبًا.

وأكدت النيابة الإدارية أن ، المدير العام بمصلحة الضرائب على المبيعات قدم 60 ألف جنيه إلى المحال الأول مقابل الحصول على وظيفتين لنجليه مصطفى وأحمد بشركات البترول، وفقًا لاعترافه بتقديم هذا المبلغ إلى المذكور للحصول على وظيفتين لهما، مما يتضح معه ثبوت الواقعة قبله ثبوتًا يقينيًا.



