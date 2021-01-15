مونديال اليد.. بولندا تفوز على تونس 30_ 28

فاز منتخب بولندا على منتخب تونس ضمن مباريات المجموعة الثانية، لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 30-28.





وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين 17-17 واختلف الحال في الشوط الثاني.





تفوقت بولندا في الشوط الثاني وصححت الأوضاع وتراجع أداء المنتخب التونسي، لتنتهي المباراة بفوز بولندا 30-28.





وحصد منتخب بولندا أول نقطتين في مشواره بالبطولة، بينما ظل رصيد تونس بدون نقاط.





وحصل أركاديوز موريتو لاعب بولندا جائزة رجل المباراة بعد نجاحه في تسجيل 11 هدفا خلال اللقاء.



