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رياضة

مونديال اليد.. بولندا تفوز على تونس 30_ 28

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:54 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
فاز منتخب بولندا على منتخب تونس ضمن مباريات المجموعة الثانية، لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 30-28.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين 17-17 واختلف الحال في الشوط الثاني.

تفوقت بولندا في الشوط الثاني وصححت الأوضاع وتراجع أداء المنتخب التونسي، لتنتهي المباراة بفوز بولندا 30-28.

وحصد منتخب بولندا أول نقطتين في مشواره بالبطولة، بينما ظل رصيد تونس بدون نقاط.

وحصل أركاديوز موريتو لاعب بولندا جائزة رجل المباراة بعد نجاحه في تسجيل 11 هدفا خلال اللقاء.

ويقع منتخب بولندا وتونس ضمن المجموعة الثانية التي تضم البرازيل منافس تونس يوم الأحد وإسبانيا منافس المجر في نفس اليوم، واللذان تعادلا في مطلع مباريات المجموعة، وتلعب مبارياتها على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.
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