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أخبار البلد

2 من أهم المدونين بالمملكة المتحدة في زيارة تعريفية لمصر

السبت 16/يناير/2021 - 12:41 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على دعوة أهم وأشهر المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من جميع دول العالم لزيارة مصر وتعريفهم بالأنماط السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وصلا مطار القاهرة منذ قليل اثنين من أهم المدونين والمؤثرين في المملكة المتحدة في زيارة تعريفية لمصر لمدة أسبوع.

وأشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أهمية هذه الزيارة التي ستساهم بشكل كبير في نقل صورة حية عن مصر ومقاصدها السياحية، وإبراز جدية تطبيق الإجراءات الاحترازية بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مقومات الجذب السياحي في كل من مدن القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والأقصر.

وأوضح الأستاذ ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة أنه من المقرر أن تقوم الهيئة بتنظيم برنامج سياحي متنوع لهما يتضمن زيارة عدد من المناطق الأثرية منها منطقة آثار سقارة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وشارع المعز لدين الله الفاطمي، ومصر القديمة بالإضافة إلى زيارة مدينة شرم الشيخ والقيام بتجربة سياحية متميزة بها من خلال الرحلات البحرية والأنشطة السياحية المختلفة.

جدير بالذكر أن هذين المدونين تبلغ نسبة متابعيهم ما بين ٨٣٥ ألف متابع ونصف مليون متابع وهو الأمر الذي سوف يساهم في عمل تغطية لعدد كبير من متابعيهم في السوق الإنجليزي.
2 من أهم المدونين بالمملكة المتحدة في زيارة تعريفية لمصر
2 من أهم المدونين بالمملكة المتحدة في زيارة تعريفية لمصر
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