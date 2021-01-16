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رياضة

عمر ربيع ياسين: مسئول سابق في الزمالك يحاول تدمير النادي ويقف وراء رحيل مصطفى محمد وبن شرقي وساسي

السبت 16/يناير/2021 - 03:32 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد رشاد

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن هناك مسئول سابق داخل نادي الزمالك يتحكم في صفحة زملكاوية كبيرة وطالبهم بمهاجمتي أمس بعدما أجريت مداخلة مع رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "مسئول في مجلس نادي الزمالك السابق يحاول تدمير نادي الزمالك من خلال السوشيال ميديا من خلال نشر رسائل سلبية عن النادي عبر تلك الصفحة من أجل أن تقول الجماهير يا ريت المجلس السابق يرجع تاني".

وأوضح: "هذا الشخص المسئول سابقًا في نادي الزمالك قام بإفتتاح شركة للتسويق في الإمارات مع وكيل لاعب شهير من أجل تطفيش نجوم نادي الزمالك من خلال توفير لهم عروض".

وشدد: "ذلك الشخص من طلب من بن شرقي الرحيل عن الزمالك ووفر له عرضًا من الإمارات، وهو نفس الشخص الذي أوصى فرجاني ساسي بزيادة راتبه والمطالبة بكافة مستحقاته المتأخرة".

وأتم: "هذا الشخص أيضًا عقد جلسة منذ أسابيع مع مصطفى محمد في كافيه في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وطالبه بالتمسك بالرحيل عن الزمالك وتحقيق حلم الإحتراف".
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