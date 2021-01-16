أفضل الطرق لتأديب الطفل بدون عنف

يتساءل اغلب الأباء عن أفضل الطرق لـتأديب الطفل ،فجميع الأباء يحرسون على رعاية اطفالهم ويودون أن يكونوا الأفضل عن زملائهم وأصدقائهم وأقاربهم ،ولكن يأتي دور التربية لتصبح بالنسبة والأباء مرهقة وتواجهم بعض المعاناة ،لذلك نقدم أفضل الطرق لتأديب الاطفال وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين .





أفضل الطرق لتأديب الأطفال





عندما يكون الأطفال في مرحلة نموهم ، تقع على عاتق الوالدين مسؤولية مراقبة سلوكهم ، وإلا فإنهم سيخرجون عن السيطرة الأطفال المدللون في سن مبكرة ، ظلوا مدللين مدى الحياة. لذا ، القليل من الانضباط ضروري ، ألا تعتقد ذلك؟ ولكن كيف تؤدبهم حتى يأخذوا الأمر بطريقة إيجابية؟ فيما يلي بعض الطرق للتأكد من أن أطفالك يتصرفون بشكل صحيح دون الحاجة إلى اللجوء إلى الضرب الجسدي أو اللفظي.





الفرصة الثانية - إذا كان طفلك يتصرف بوقاحة أو عدم احترام تجاهك أو تجاه أي شخص ، فأخبره بما فعله واطلب منه تكرار أفعاله دون أن يكون وقحًا.





لا مزيد من الكلام - إذا قال شيئًا فظًا أو غير سار ، اطلب منه التزام الصمت بحزم لبعض الوقت. سوف يمنحه هذا بعض الوقت للتفكير والتأمل. سوف يفهم أن مثل هذا السلوك لم يكن ضروريًا تمامًا وسيتذكره في المستقبل.





دعه يفوز - إذا كانت بعض الأشياء لا ترضيك ولكن العواقب ليست ضارة لأي شخص ، فيمكنك السماح له بالفوز في الجدال والسماح له بالتحكم في حياته الخاصة.





التنفس - الصراخ مرة أخرى على الطفل الذي يعاني بالفعل من نوبات الغضب والصراخ لن يؤدي إلا إلى إحداث ضوضاء وإزعاج الجيران. لذا ، بدلًا من لعب لعبة الصراخ ، أرسل طفلك بحزم إلى غرفته أو اطلب منه الجلوس في زاوية لفترة من الوقت ، ودعه يهدأ.

تجنيب رود - الردف طفلك أو ضربه نادرا ما ينبغي أن يكون خيارا. إن استخدام العصا حتى في أبسط أشكالها يخلق الخوف فيه بدلًا من الشعور بالمسؤولية عن أفعاله. لذلك ، تذكر ألا تصفع طفلك أبدًا حتى لو كنت غاضبًا منه. أنت لا تريده أن يخاف منك.





أحرس على أن تدعمه -عندما تحذره من مشكلة قادمة ، فقد يتجاهلها حتى تحدق به في وجهه مباشرة. مهما كان الأمر مغريًا ، لا تلجأ إلى إخباره أنك قد حذرته بالفعل. ساعده في التعامل مع هذه المشكلة وسيقدر أنك بجانبه.

كن ذكيًا - عندما لا يرغب طفلك في الاستماع إليك ، قم بإنشاء سيناريوهات ممتعة له حتى ينتهي به الأمر بالاستماع إليك ويفعل ما تريده أن يفعله.





التضحية - لتوضيح تكلفة أفعاله ، خذ لعبته المفضلة أو لعبة الفيديو لبعض الوقت حتى يفهم أن ما فعله كان خطأ.

تقييد التفاعلات الاجتماعية - يعد تقييد التفاعلات الاجتماعية للطفل حلًا قد ينجح لأنه لا يريد أن يشعر بالحرج أمام أصدقائه. لكن لا تستخدم هذه الطريقة عندما يكون مع أصدقائه أو بين أقاربه. لأن هذا سيخفض معنوياته وسيكرهك. على الرغم من أنه أحد الخيارات ، إلا أنه من الأفضل تجنبه.



