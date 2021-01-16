مش هتصدق.. سعر خرافي لـ فستان درة في عيد ميلادها





لفتت درة الأنظار في حفل عيد ميلادها بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية و ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون الأسود اللامع وبعض التطريزات التي زادت من أناقتها و جاذبيتها.





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حمل فستان درة في عيد ميلادها توقيع دار الأزياء العالمية Balmain وقد بلغ سعره 5458 جنيها استرلينيا 5458 جنيها استرليني أي ما يقرب من 116 ألف جنيه مصري.





وأنتعلت درة حذاء أسود ذا كعب عالي أنيق، وتزينت ببعض المجوهرات الخلابة و البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.



