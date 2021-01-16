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فن

شاهد.. فيفي عبده تشارك متابعيها إطلالة جديدة لها

السبت 16/يناير/2021 - 09:59 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة فيفي متابعيها بصورة جديدة  لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت فيفى عبدة على الصورة قائلة: "‏يا صباح الفل من مصر أم الدنيا نهارنا أبيض إن شاء الله يا رب ".

وكانت قد نشرت الفنانة فيفي، مقطع فيديو للردعلي الشائعات المتدوالة من دخولها الإنعاش وارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت فيفي علي الفيديو  قائلة: ‏"مساء الفل من مصر أم الدنيا عايزه اقولكم انا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلو الإشاعات حاجة انعاش وحاجة حجاب الا اذا اراد ربنا. اسمعو الفيديو. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتيوب والتيك توك عشان أول مره اطلع منهم. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده أخر ما عندي في الانجليزي". 

وكانت الفنانة فيفي عبده نشرت مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على شائعة  دخولها العناية المركزة.

وقالت فيفي عبده: "يا جماعة بسم الله ما شاء الله ، الله اكبر خمسة وخميسة عليك يا فوفو اة والله العمر مش بعزقة انا برد علي بيقول اني في الانعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك علي فكرة".

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