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فن

نسليهان أتاغول بطلة مسلسل ابنة السفير تتلقى العلاج في المستشفى.. شاهد

السبت 16/يناير/2021 - 10:27 ص
نسلهيان اتاغول
نسلهيان اتاغول
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شروق إبراهيم
انتشرت صورة للنجمة التركية نسلهيان اتاغول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اثناء تلقيها العلاج باحدى المستشفيات بعد اصابته بمرض متلازمة المعدة ادى الى خسارة وزنها بشكل كبير.

أعلنت أسرة مسلسل "ابنة السفير" عن توقف التصوير لمدة أسبوع بسبب مرور بطلة العمل الممثلة التركية نسليهان اتاغول بوعكة صحية إثر إصابتها بـ مرض متلازمة المعدة. 

ولوحظ أن نسليهان اتاغول خسرت الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية بسبب ذلك المرض الذي يتطلب منها الحصول على الراحة. 

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل ابنة السفير مفاجأة مدوية في الأحداث وهو زواج نارين "نسليهان اتاغول" من صديق حبيبها وزوجها السابق فايز "اوزار كايجر اوغلو"، وذلك بعد هروب سلطان "انجين اكيورك" بسبب عثور الشرطة على جثة أمين. 

ويواصل فريق مسلسل ابنة السفير تصوير المسلسل في مدينة موغلا التركية، حيث يتواجدون الآن لتصوير مشاهد في السجن والمحكمة. 

وأعلن القائمون على المسلسل التركي ابنة السفير ٢ عن وقف عرض المسلسل بسب إجازة العام الجديد على أن يتم عرض الحلقة الجديدة  في الــ١١ من شهر يناير.

وشهدت أحداث الحلقة الـ ٣٥ من المسلسل التركي "ابنة السفير" مفاجآت عديدة من أبرزها أن علا هي شقيقة سليمان التي فقدها منذ طفولتها، وأيضا قيام سلطان "انجين اكيورك" بتسجيل قصر العائلة باسم حبيبته نارين إهداءً لها لما فعلته من أجلها.

- قصة مسلسل "ابنة السفير" 
مسلسل "ابنة السفير" يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه أنها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.
نسلهيان اتاغول نسلهيان اتاغول
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