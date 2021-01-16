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رياضة

الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجونة

السبت 16/يناير/2021 - 10:32 ص
مران الزمالك صورة
مران الزمالك " صورة أرشفية"
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منتصر الرفاعي - ملك موسى

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري المصري.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس الجمعة، استعدادا لمواجهة الجونة في الجولة الثامنة من الدوري والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل.

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الأربعاء الماضي، وذلك بعد خوضهم مواجهة المصري في الدوري الممتاز مساء الثلاثاء الماضي.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في الجولة السابعة من الدوري، فى المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فريق الجونة، فى الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

َويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، متساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف.
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