توقعات الاقتصاد المصري في 2021.. البنك الدولي يكشف مفاجأة

قدم الباحث الاقتصادي محمد نجم، توقعات للاقتصاد المصري في 2021، مؤكدًا أن نمو الاقتصاد مربوط بقدوم لقاح فيروس كورونا للسيطرة على الأزمة التي تسببت فيها تلك الجائحة، فيجب ان يثبت اللقاح فاعليته ويطمئن له الافراد وليس فقط الحكومات، الي جانب ان يوزع اللقاح على أكبر عدد ممكن من الناس في العالم كله.





وتابع محمد نجم، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن مصر مرتبططة بالعالم بالسياحة والاستثمار والاقتصاد، لذلك يجب أن يتحرك العالم كله لتحقيق الاستقرار في اقصر فترة ممكنة، لافتا الي انه اذا تم توزيع اللقاح على اكبر عدد ممكن من السكان خلال الـ 6 اشهر الاولى من عام 2021، ذلك سيؤثر بشكل ايجابي على الاقتصاد العالمي وبالتبعية الاقتصاد المصري.





وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع ان الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو تصل الي 5.6%، معقبا: "ده رقم كبير جدا، وتوقعات متفائلة اتمنى نعمله"، ولكن تلك المعدلات ترتبط ايضا بلقاح فيروس كورونا، وخاصة اننا مرتبطون بشكل وثيق بدول الاتحاد الاوروبي ودول الخليج العربي.





واضاف ان ازمة كورونا تمثل اسوء الازمات التي تعرض لها العالم كله خلال القرن الاخير، فهي ازمة عنيفة وقوية، وان هذه الازمة ليست ازمة صحية فقط وانما ايضا اقتصادية، منوها انه حدث خلل وصدمة على جانبي العرض والطلب في الاقتصاد العالمي، وهم يمثلوا الركنين الاساسين في أي اقتصاد.

وأكد: "أدينا أداء جيد خلال أزمة كورونا التي لم نتعرض لها منذ عام 1967"، مضيفًا أن خسائر مصر في أزمة كورونا مقارنة بخسائر العالم تشير إلى أدائها الجيد.



