بيطري الشرقية: تحرير 3 محاضر مخالفة وضبط ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن بدون ترخيص

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





من جانبه أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وقسم الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بإدارتي العاشر من رمضان والإبراهيمية بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، شنوا حملات تفتيشية بمركزي أبوحماد والإبراهيمية ومدينة العاشر من رمضان، لضبط سوق اللحوم والأسماك.





وأشار إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة لثلاجة حفظ لحوم و2 محلات جزارة ، وضبط ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن مخالفة بدون ترخيص حيث يتم تقطيع دجاج ولحم مجهول المصدر وإعادة تعبئتها بعلامة تجارية أخري.





أقرأ ايضا:

بتكلفة 96 مليون جنيه.. تنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء بأولاد صقر ومشتول السوق





وأضاف أنه تم ضبط 782 كجم دجاج وأجزاء دجاج وطن و657 لحوم مجمدة ومفروم و618 كجم كبدة مخالفة ، تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و 39 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية.





وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.





علي جانب أخر شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودورالعبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية، وتوعية المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصًا على سلامة الجميع.





وكلف المحافظ رؤساء المراكز بتشكيل لجان دوريه للمرور علي المنشآت العامه والحكومية والمقاهي والمحال التجاريه للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وخاصة مع زياده أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الحالية.





وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات تطهير مكبرة بنطاق المركز والوحدات المحليه لتطهير وتعقيم المساجد قبل أداء صلاة الجمعة والصلوات الخمس حيث قامت رئاسة الوحدة المحلية بالعصايد بشن حملة تطهير بجميع المساجد بالقرى التابعة للوحدة المحلية والتنبيه على المصلين بإحضار سجادة الصلاة الخاصة به وإرتداء الكمامة الواقية كما قامت رئاسة الوحدة المحلية بصافور بتطهير المساجد مع التنبيه بالإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية وغلق دورات المياه أمام المصلين منعًا لإنتشار العدوى مع ضرورة وجود مسافة بينية بين المصلين داخل المساجد.