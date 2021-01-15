بتكلفة 96 مليون جنيه.. تنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء بأولاد صقر ومشتول السوق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الكهرباء الجارية بمركزي أولاد صقر ومشتول السوق وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة بالقرى البعيدة والمساهمة في الإرتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين إستقرار التيار الكهربي.

أوضح المحافظ أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي، مشددًا على إلزام الشركات المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية وسرعة استكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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ومن جانبه أوضح المهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف علي قطاعات كهرباء الشرقية أن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وشركة القناه لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة ، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محطة محولات أولاد صقر جهد 11 / 66 / 220 / ك.ف بتكلفة 42 مليون جنيه حيت بلغت نسبة التنفيذ 95 % ,وكذلك إنشاء محطة محولات مشتول السوق جهد 11 / 66 / 220 / ك.ف بتكلفة 54 مليون جنيه حيت بلغت نسبة التنفيذ 95 % وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.

أضاف المهندس عصام الحسيني أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء موزعي الشهداء وبردين الجديد بمركز الزقازيق، وموزع السدس بمركز الإبراهيمية، وموزع حانوت بمركز كفر صقر ، وموزع أحمد حلمي بمركز فاقوس بتكلفة مالية بلغت 220 مليون جنيه

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من مصادرة ١٧ شيشه من أحد المقاهي المخالفة بطريق الزرقيه وتم تشميع المقهي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه المخالف.

كما تمكنت الحملة من فض فرحين بقري كفرعوض الله حجازي بالاضافه الي فض فرح بقرية ام رماد بنطاق الوحدة المحلية بالطيبة وتم تفريق المواطنين حفاظًا علي سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.