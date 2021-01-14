وزيرة الثقافة ومحافظ الشرقية يشهدان فاعليات تخريج شباب مشروع "ابدأ حلمك"

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فاعليات تخريج شباب مشروع " ابدأ حلمك " لإعداد الممثل الشامل وتنمية مهارات المبدعين، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.





وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام و الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة والمشرف العام علي المشروع والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية والشاعر أشرف أبو جليل رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي وأحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية وذلك بقاعة قصر ثقافة الزقازيق .

بدأت الفعاليات بتقديم عرض مسرحي إستعراضي قدمه فريق مشروع (ابدأ حلمك) لإعداد الممثل الشامل وهو نتاج مشروع الورش الدائمة لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم علي فنون المسرح.





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قامت وزيرة الثقافة ومحافظ الشرقية بتسليم شهادات التخرج للدفعة الثالثة للمشروع وإعتمادها كفرقة نوعية مسرحية تابعة لفرق ثقافة الشرقية .

ألقت وزيرة الثقافة كلمة أكدت فيها أن مشروع " ابدأ حلمك " يأتي تفعيلًا لدور الثقافة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والذي ينال من المجتمع وبالأخص فئة الشباب التي تسعي وزارة الثقافة جاهدة إلي توجيه طاقتهم لإستكمال خطة البناء والتنمية.

وأشارت الوزيرة أن المشروع يقدم للمشاركين تدريبًا علي مختلف فنون المسرح ( التمثيل – الإرتجال – الكتابة الدرامية – عناصر العرض المسرحي) بالإضافة إلي إكتشاف طاقات شابة جديدة من الموهبين وتأهيلهم للعمل بالفرق المسرحية التابعة للهيئة، مشيدة بالأداء الفني الرائع الذي قدمه أعضاء الفريق.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمشروع " ابدأ حلمك " والذي يهدف لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم علي فنون الأداء وإعداد ممثل شامل ويعمل علي نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدي الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة وإحترام الأديان والإختلاف في الرأي.

وأضاف المحافظ أن المشروع يسعي لتعليم المشاركين مهارات التمثيل والإرتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، متمنيًا لخريجي المشروع مواصلة الإبداع والتميز ليمثلون إضافة قوية للفن المصري الرفيع.