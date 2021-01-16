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أخبار العالم

6500 غرفة.. الصين تعلن الانتهاء من بناء 6 مستشفيات لمواجهة كورونا خلال أسبوع

السبت 16/يناير/2021 - 11:11 ص
مستشفى في الصين
مستشفى في الصين
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قسم الخارجي
أعلنت الحكومة الصينية، اكتمال بناء مستشفى مكون من 1500 غرفة، وذلك لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في محافظة هيبي الصينية. 

وذكرت وكالة شينخوا الصينية، أن هذه المستشفى هي واحدة من 6 مستشفيات سيتم الإنتهاء منهم جميعا الاسبوع المقبل، بإجمالي 6500 غرفة. 

وسجلت لجنة الصحة الوطنية 130 حالة مؤكدة جديدة (90 حالة في هبي) في غضون 24 ساعة حتى منتصف ليل الجمعة، مع اتساع بؤرة عدوى بشمال شرق البلاد دفعت السلطات إلى فرض العزل العام على أكثر من 28 مليون فرد.

فيما وضعت الصين مجموعة من خبراء منظمة الصحة في الحجر الصحي، وذلك عقب توجهم إلى مدينة ووهان الصينية لإجراء مزيدا من الأبحاث عن أصل فيروس كورونا. 

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 87988 حالة، والوفيات 4635.


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