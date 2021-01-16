ضبط مصنع مستحضرات التجميل بدون ترخيص بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص وبداخله كميات من الانتاج،وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد محمد غيته رئيس مباحث التموين بورود معلومات تفيد بضبط مصنع للمنظفات بدون ترخيص وعثر بداخله على (2065 لتر منظفات – 2185 عبوة مستحضرات تجميل – 420 مواد خام مستحضرات تجميل) بدون بيانات وبدون علامة تجارية.





من ناحية أخرى،تمكنت الحملة من ضبط (6) محلات جزارة ودواجن وبداخلهم (كمية من اللحوم ومقطعاتها ذبح خارج المجازر ومتغيرة الخواص الطبيعية – وكمية من لحوم الدواجن بدون بيانات ومجهولة المصدر والصلاحية).





وكانت قليوب قد امرت بحجز صاحب مخزن بالقليوبية لقيامه بتجميع أسطوانات غاز الأكسجين بقصد بيعها بالسوق السوداء لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة، كما امرت النيابة بالتحفظ على اسطوانات الاكسجين التى تم العثور عليها.





وكانت مباحث التموين بمحافظة القليوبية قد تمكنت من ضبط صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية يقوم بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فارق السعر مستغلا الظروف الراهنة وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين بورود معلومات تفيد بقيام صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية بقليوب بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فارق السعر مستغلًا الظروف الراهنة.





وعقب تقنين الإجراءات قادة رئيس مباحث التموين حملة وتم ضبط صاحب الشركة ومداهمة مخزنه وعثر بداخله على (43 إسطوانة أكسجين كبيرة الحجم مملوءة - 6 أسطوانات أكسجين كبيرة الحجم فارغة - 2 إسطوانة أكسجين صغيرة الحجم مملوءة) وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد أسامة، رئيس مباحث الخصوص بفيد بأنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم الخصوص لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم.





وتم ضبط كل من " ج ي ع " 41 سنة فني أشعة بمستشفى و" ك ح ف "29 سنة عاطل، وو " ر ف ب " 62 سنة فلاح "، و " م ا ا"28 سنة عاطل، حال تواجدهم بالسيارة ماركة دايو لانوس ملك وقيادة الأول بناحية البقوشى دائرة القسم وبحوزتهم مبلغ مالي وقدرة 648.400 ألف جنيه سوداني مختلفة الفئات المالية، ومبلغ مالى 6000 جنيه مصري وهاتف محمول.