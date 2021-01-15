حبس المتهمين بالاتجار في العملة بالسوق السوداء بالقليوبية

قررت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية حبس عصابة الإتجار بالعملة بالسوق السوداء 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة وعمل فيش جنائى المتهمين المضبوطين لبيان اتهامهم بقضايا أخري من عدمة.





وتلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد أسامة، رئيس مباحث الخصوص بفيد بأنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم الخصوص لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم.





وتمكنوا من ضبط كل من " ج ي ع " 41 سنة فني أشعة بمستشفى و" ك ح ف "29 سنة عاطل، وو " ر ف ب " 62 سنة فلاح "، و " م ا ا"28 سنة عاطل، حال تواجدهم بالسيارة ماركة دايو لانوس ملك وقيادة الأول بناحية البقوشى دائرة القسم وبحوزتهم مبلغ مالي وقدرة 648.400 ألف جنيه سوداني مختلفة الفئات المالية، ومبلغ مالى 6000 جنيه مصري وهاتف محمول.





وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة تمهيدا للاتجار بها في السوق السوداء وخارج الإطار المصرفي وأحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.





من ناحية أخرى أمرت نيابة طوخ بندب المعمل الجنائي لفحص اندلاع حريق شب داخل مزرعة دواجن لمعرفة اسباب نشوبه ، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.





وكشفت التحريات الأولية أن المزرعة مكونة من أربع طوابق وخالية من الدواجن والعمال الذين يعملون بها ، كما تبين من التحريات أن الحريق شب بعنبر واحد فقط بالطابق الأرضي ولا يوجد خسائر بشرية، وتم السيطرة التامة علي الحريق.





وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن مكونة من 4 طوابق دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة.





تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمزرعة دواجن مكونة من 4 طوابق وخالية.





وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح، وبالفحص تبين أن مزرعة الدواجن مكونة من أربعة طوابق وخالية.





كما أن الحريق نشب بعنبر بالدور الأرضى ويرجح ان الحريق سببه عقب سيجارة مشتعل تطاير من أحد المارة بجوار المزرعة بسب الرياح الشديدة.