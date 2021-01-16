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رياضة

الأهلي يرفض التراجع عن قضايا لافتة القرن ضد الزمالك

السبت 16/يناير/2021 - 11:44 ص
لافتات نادي القرن
لافتات نادي القرن
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عبدالحكيم أبو علم
رفضت إدارة الأهلي التراجع في القضية التي يتم تداولها أمام المحكمة الإقتصادية حول لافتة نادي القرن التي قام مسئولو لقلعة البيضاء السابقين بوضعها فوق أسوار ناديهم خلال الفترة الماضية.

وقالت إدارة الأهلي إن هذا الأمر في يد القضاء الآن ونحن نثق في عدالته ولن نتراجع للحصول علي حقوق الخسائر التي لحقت بنا جراء إستخدام لقب حصل عليه فريق الكرة نتيجة تعب ومجهود أجيال كبيرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأضافت أن الأهلي طلب بالفعل تعويض عن إجمالي الخسائر التي لحقت به وسار وفقًا للإجراءات القانونية فلجأ أولا للشكوى لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لإصلاح الخطأ الإداري ولكن لم يتغير شئ فشرعوا في الإجراءات القانونية منها ما هو جنائي وما في المحكمة الإقتصادية للحصول علي التعويض المناسب.
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