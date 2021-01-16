نقل البرلمان توافق على اتفاقية تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق "المرج"

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد في أول إجتماع لها اليوم السبت، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي اتفاق منحه ( مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة ( المرج / حلوان) - مرحلة التحديث الأولي بمبلغ 3 مليون و5 الاف يورو، الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.





من جانبه أكد النائب علاء عابد رئيس اللجنة دعم اللجنة بشكل كامل لتطوير الخط الخط الاول لمترو الانفاق وكافه الخطوط الاخري، لاسيما في ظل الزيادة السكانية، لكنه شدد علي وجود عدد من المتطلبات الهامة وفي مقدمتها الخريطة الزمنية لتنفيذ التطوير، بقوله : الحديث عن 6 سنوات للصيانه فقط لا يتماشي مع سياسات الرئيس ويجب أن يكون العمل بشكل أسرع من ذلك.

ويهدف مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة إلي مساعدة جمهورية مصر العربية في إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزي في الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.





ووفقا للاتفاق، يُقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منحة بمبلغ 3 مليون و5 الاف يورو من موارد الصندوق الخاص بالمساهمين في البنك - صندوق انشئ ويدار بواسطة البنك- من أجل دعم الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو ( المستفيدين) في اختيار وإشراك استشارين معينين لتقديم المساعدة الفنية للمشروع.





وطبقا للاتفاق، تقدم المنحة علي دفعة واحدة أو عدة دفعات - بناء علي طلب المستفيدين - وذلك لتمويل الخدمات الاستشاريه، ومنها دعم المشتريات والتدريب وبرنامج إدارة الاصول والسلامة وتطوير الشركات، ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية، الاستشارة الفتية لإعداد وتنفيذ برنامج مع موارد المؤسسة في الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو.