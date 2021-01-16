اعتبارا من اليوم.. الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها الجوية المباشرة إلى مطار الملك فهد الدولي

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة إلى مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام اعتبارًا من اليوم السبت 16 يناير.





وذكرت الخطوط الجوية القطرية ان هذا الاستئناف سيكون بواقع رحلة جوية واحدة كل يوم.





وكانت الخطوط الجوية القطرية قد استأنفت في وقت سابق أولى رحلاتها إلى السعودية، بعد المقاطعة التي دامت أكثر من ثلاث سنوات، برحلة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض في 11 يناير الجاري بواقع رحلة يوميًا.



