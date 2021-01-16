يفوق الـ3400 حالة.. الإمارات تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

أعلنت الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل 3432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و7 حالات وفاة.





وقالت الصحة الإماراتية إنها أجرت 151 ألف و69 فحصا في البلاد، كما سجلت 3118 حالة تعافي من الفيروس.





‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.





وطالب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من جميع دول العالم الحفاظ على التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



