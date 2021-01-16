لأسباب صادمة.. عزوف السيدات بـ كوريا الجنوبية عن الإنجاب

عزفت الكثير من النساء في كوريا الجنوبية عن فكرة الحمل وإنجاب الأطفال، وأصبحت القليلات فقط من تقدمن على تلك الخطوة، حتى انخفض عدد سكان كوريا لأول مرة، وقد يعود السبب في ذلك إلى القيودا والقواعد الصارمة التي تفرضها الحكومة على النساء الحوامل.





وشهدت مدينة "سيول" احتجاجا للأمهات الحوامل بسبب نصائح الحكومة، بما في ذلك نصائح حول كيفية تلبية كل احتياجات أزواجهن أثناء حملهن، وعدم التقاعس عن أداء تلك الواجبات، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.





وجاءت النصائح بأنه يجب على النساء الحفاظ على وزنهن وإبقائه تحت السيطرة، من خلال التحديق في الملابس التي كانوا يرتدونها قبل الحمل، وعندما يصلون إلى موعد ولادتهم ، يجب أن يتأكدوا من أن أزواجهن لديهم وجبات جاهزة كافية وتغييرات في الملابس لإعالتهم للأيام التي تلد فيها الزوجة وذلك لتدبير أمورهم بأنفسهم.





وعندما يعودون إلى المنزل مع الطفل المنضم حديثًا للعائلة، يجب أن يتجنبوا المظهر "الأشعث" بعد الولادة والحفاظ على رباط شعر.





تمت إزالة تلك الإرشادات الصادرة عن مركز معلومات الحمل والولادة في المدينة، ردًا على الغضب والاحتجاجات عبر الإنترنت، ولكن منح ذلك نظرة ثاقبة حول المواقف تجاه أدوار الجنسين في كوريا الجنوبية، أحد الاقتصادات الأكثر تقدمًا في العالم.





فالضغط من أجل الالتزام بأدوار الجنسين التقليدية هو سبب واحد فقط وراء رفض المزيد من النساء الكوريات الجنوبيات الزواج والحياة الأسرية، مما يزيد المخاوف على سكان البلاد والصحة الاقتصادية على المدى الطويل، فقد تواجه السيدات صعوبة في الجمع بين العمل وتكوين أسرة، بل ورفض بعض الشركات والهيئات أحيانًا من أن تقدم الموظفة على الإنجاب.





جاءت الضجة حول نصائح الحمل بعد أسابيع فقط من إظهار الأرقام الحكومية أن عدد سكان كوريا الجنوبية انخفض للمرة الأولى، حيث تم تسجيل 275،815 حالة ولادة و 307،764 حالة وفاة في العام الماضي.





في الشهر السابق، كشفت البيانات أن ما يقرب من واحد من كل خمسة أزواج تزوجوا في عام 2015 لا يزالون بدون أطفال. وفقًا لإحصائيات كوريا، فإن حوالي 18٪ من 216،008 من الأزواج الذين تزوجوا في ذلك العام لم ينجبوا أطفالًا، مقارنةً بأقل من 13٪ في عام 2012.







