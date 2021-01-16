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مرأة

بإطلالة كلاسيكية.. أروى تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير لها

السبت 16/يناير/2021 - 12:38 م
أروى
أروى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة أروى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت أروى في الصور بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت بنطلون كاروهات جمع بين درجات اللون البيج والبني مع قميص أبيض بأكمام طويلة وفيست بنفس النقشة ونسقت معهما بالطو طويل باللون البني.

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وانتعلت أروى حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أروى على تسريحة شعر الضفيرة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع ألوان ملابسها، فيما أكملت إطلالتها بقبعة أنيقة وعلى الموضة.


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