تريند الفن على جوجل.. تفاصيل القبض على إنجي خوري.. العمر الحقيقي لـ شيماء سيف.. سخرية سمير صبري

كشفت تقارير إخبارية صادرة عن صحف لبنانية، تفاصيل إلقاء القبض على الفنانة السورية إنجي خوري، وتوقيفها من قبل الأمن الجنائي السوري في محيط منطقة المزة السورية، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها الفنانة اللبنانية شيراز.





وأوضحت التقارير الإخبارية أن النيابة العامة السورية، أمرت بالتحقيق مع إنجي خوري -نجوى خليق الله- بعد توجيه تهم القدح والذم والتشهير لها، ودخولها الأراضي اللبنانية خلسة.





يأتي ذلك بعدما كشفت مواقع إخبارية لبنانية في فبراير 2020، قيام شرطة الآداب في العاصمة بيروت بإلقاء القبض على الممثلة السورية إنجي خوري (نجوى خليق الله)، بعدما دخلت إلى حدود الدولة خلسة، وكسرت الحكم الصادر بحقها بإلغاء إقامتها بالأراضي اللبنانية، على هامش انتشار فيديوهاتها الفاضحة.



وعلقت المغنية اللبنانية قمر (غريمة إنجي خوري)، على خبر القبض على الأخيرة، قائلة: «الله كبير وحقي اتاخد حمد لله».

وعدد من النشطاء على السوشيال ميديا، تداولوا في ديسمبر الماضي، صورة من المقطع الفيديو الفاضح للممثلة السورية انجي خوري، ضمن مقاطع الفيديو المصورة التي تم تسريبها لها خلال الفترة الأخيرة.

كانت إنجي خوري، قد كشفت في بثٍ مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن علاقة الحب، التي جمعتها بالناشط اللبناني ربيع الزين، مشيرة إلى أن العلاقة استمرت لمدة 4 سنوات.

وأشارت انجي خوري، إلى أن علاقتها بـ ربيع الزين كانت كتب كتاب، وأضافت أن أهلها كانوا يعرفون بهذه العلاقة وأنهما كانا على وشك الزواج، إلا أن مشاكل حدثت بينهما.



سمير صبري

قال الفنان سمير صبرى انه ضد برامج الاستخفاف بالنجوم واستضافتهم والسخرية منهم وعمل مقالب مبالغ فيها لان النجم له احترامه وتقديره وحب الجماهير له .

وأضاف صبرى خلال لقاءه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، انه يمكن أن يقدم كتاب اخر وذكريات اخرى عن النجوم واسرار يتم الكشف عنها لاول مرة وصاحب دار النشر يشجعنى كثيرا للقيام بكتابة الجزء الثانى من حكايات العمر كله.

وتابع سيمر صبرى ان الحياة الخاصة بكل فنان لها احترامها وقدسيتها وانه له علاقات لا يحب التطرق لها والحديث عنها، وابى كان دائما يقول البيت له قدسيته ، والعزومة تكون خارج البيت .

وحول اختيار زاهى حواس لكتابة مقدمة الكتاب قال سمير صبرى: "كتب زاهى حواس عنى كلام رائع وطلبت منه انى اضع الكلام فى مقدمة كتابى ، واول لقاء لزاهى حواس كان معى فى النادى الدولى ، وعقب عمرو الليثى اول ظهور لى فى الاعلام مع سمير صبرى فى هذا المساء".

على جانب أخر قال الفنان سمير صبرى انه يحب الاسكندرية جدا، واختارنى الراحل ممدوح الليثى فى احد المهرجانات لعضوية لجنة التحكيم ، وتعجبت من اختيار بعض الشخصيات بلجان التحكيم وكنت فى الماضى احزن لعدم اختيار المبدعين بحق ولكن مع تقدم السن لا اهتم كثيرا.

واضاف صبرى ان الوجوه الجديدة التى تظهر على الريد كاربت مؤخرا تستعرض الفساتين وهناك عدد من كبار النجوم لم توجه لهم الدعوة للحضور مثل سميرة احمد ونبيلة عبيد وغيرهم ولابد من تقدير كبار النجوم بشكل يليق.



شيماء سيف

حلت الفنانة شيماء سيف ضيفة ببرنامح "أبلة فاهيتا" مساء أمس الجمعة على قناة ON، للحديث عن جوانب من حياتها الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني.

وقالت الفنانة شيماء سيف، أنا أصلا بعشق المقالب وبعمل مقالب في كل الناس، وآخر مقلب عملته في كارتر جوزى، وأنا كل يوم بعمل فيه مقلب لما يدخل الحمام اخضه أول ما يخرج.





وكشفت "شيماء" خلال اللقاء أنها من مواليد 7 أغسطس 1987، واسمها بالكامل "شيماء فتحي محمد رشاد"، أما اسم "سيف" فهو نسبة للمخرج سيف ممتاز الذي اكتشفها وله فضل كبير عليها، مضيفة: "هو اللي اكتشفني فحبيت اديله اسمي للأبد".

تابعت أنها تعشق المقالب، وتنفذها في أصحابها وزملائها في التصوير، وكذلك زوجها الذي يعاني كثيرا من هذا الأمر، لكن رغم ذلك لديه أمل أن تتراجع عن ذلك، قائلة: "عنده أمل إني اتغير وابطل اعمل كده".

وعن الدور الذي تريد تقديمه، أكدت شيماء سيف أنها تتمنى تقديم دور راقصة، وأضافت ضاحكة: "نفسي اعمل دور رقاصة لأني حاسة إن أدائي فيه هيكون كويس.. عندي إمكانيات مدفونة، لكن لما برقص ببقى حاسة إني برقص جامد بس مرة اتفرجت على نفسي اكتشفت إن الكوڤر الخارجي مداري كتير، فمش عارفه اللي جوا يوصل ازاي من برا". وأضافت شيماء سيف، خلال فقرتها مع "كارو" في برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، آخر مرة عملت فيه مقلب إنى تعبانة ومش قادرة أعمل حاجة وراح هو عمل الغسيل وكل حاجة في البيت.

تصدرت مجموعة من الأسماء الفنية مؤشر البحث جوجل في مصر خلال الساعات الماضية لأسباب فنية أحيانا وشخصية أحيانا أخرى، ومن أبرزهم..